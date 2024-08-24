24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

3- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye üçüncülük maçına çıkacak.

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Manisa FK, Boluspor-Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına; Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katılacak.

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