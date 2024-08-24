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24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 00:03
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24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını, Şehitkamil Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Fıstık Mitingi'ne katılacak.

(Gaziantep/15.00/16.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katılacak.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kastamonu/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına; Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Muğla 21.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Manisa FK, Boluspor-Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Iğdır/17.00/İstanbul/19.15/Bolu/Ankara/21.45)

3- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye üçüncülük maçına çıkacak.

(Konya/18.00)

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