KYK yurt başvuruları için son gün

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite kayıtlarını tamamlayan gençler, konaklama için gözlerini, yurt başvuru sürecine çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan kredi ve yurtlar kurumu başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. 2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Öğrencinin gelir durumu baz alınacak

Başvuruda öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri baz alınacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak öğrencilerin beyanları değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından başvurular sonuçlandırılacak.

Halihazırda yurtlarda konaklayan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.

81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 850 yurt bulunuyor. Yurtlarda öğrencilere barınma imkanının yanı sıra müzik, resim ve dil kursları gibi imkanlar da sunuluyor.