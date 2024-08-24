Otobüste kalp krizi geçirdi, şoför hastaneye yetiştirdi
Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu aile sağlığı merkezine ulaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 08:45, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 07:49
Kent merkezindeki Bülbüller hattında S.Y. yönetimindeki özel halk otobüsüne binen S.T, bir süre sonra rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü.
Durumu fark eden halk otobüsü şoförü S.Y. yolcuyu güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen S.T'ye sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.
Daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.T, tedavi altına alındı.
Bu arada S.T'nin kalp krizi geçirdiği anlar ile diğer yolcuların yardıma koşması ve otobüsün içerisinde yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.