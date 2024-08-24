Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

Risk dengesinin değiştiğini ve iki taraftaki risklere de dikkat ettiklerini dile getiren Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdam için aşağı yönlü riskler ise arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, görevleri henüz tamamlanmamış olsa da işsizliğin keskin bir şekilde artmasından kaçınarak fiyat istikrarını yeniden sağlamada önemli mesafe kaydettiklerini anlattı.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güvenim arttı." diye konuştu.

"İş gücü piyasasında daha fazla soğuma aramıyoruz"

Powell, iş gücü piyasasının eski aşırı ısınmış durumundan önemli ölçüde soğuduğuna değinerek, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma aramadıklarını kaydetti.

Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.

Powell'ın konuşması piyasaları hareketlendirdi

Fed Başkan Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, politika ayarlamasına başlanacağı sinyali verilmesi üzerine yüzde 3,79'a geriledi.

Dolar endeksi 100,92'ye inerken, avro/dolar paritesi 1,118'e kadar yükseldi.

Euro, dolar karşısında Temmuz 2023'ten, sterlin de Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.