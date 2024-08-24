Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki; en son deprem nerede? En son deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 10:27, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:28
Yurt genelinde yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesiyle kayıt altına alınıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Ağustos 2024 Cumartesi son depremler listesi...
AFAD, Ege Denizi'nde sabah saat 07:39'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.