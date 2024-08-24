Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Solingen şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu. Açıklamada, "Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 12:45, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:46
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin sosyal medya hesabından Almanya'daki bıçaklı saldırıya ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Paylaşımda, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun iletişim bilgilerine yer verildi.
Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.