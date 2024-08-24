Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

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