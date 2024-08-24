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İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

İkinci el otoda fiyat düşüşü devam ediyor. İlanlar üzerinden yapılan bir çalışmaya göre, temmuz ayında ikinci el otomobile talep artmasına rağmen fiyatlar gerilemeyi sürdürdü. Fiyatlarda reel düşüş art arda 13. ayına girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 13:23, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:04
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İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

Otomobilde ortalama reel fiyatlar 13 aydır düşüyor.

BETAM'ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, temmuz ayında otomobile talep arttı ancak fiyatlarda reel düşüş devam etti.

Temmuz ayında otomobil talep endeksi haziran ayına kıyasla yüzde 30,9; geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Ancak enflasyondan arındırılmış fiyat artışını ifade eden "reel fiyat endeksi" önceki aya göre yüzde 4,1 düştü.

Rapora göre, 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan fiyat artış oranı o tarihten bu yana yani 13 aydır geriliyor.

Çalışma, ortalama otomobil fiyatlarının da bir önceki aya kıyasla bir miktar düştüğünü gösteriyor.

Haziranda 871 bin 156 TL olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 TL oldu.

"Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı", otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak izlenen verilerden biri.

Bu oran temmuzda 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu.

Bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren 'kapatılan ilan yaşı' da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 güne çıktı.

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