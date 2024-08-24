Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın Güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte il il hava durumu(Haritalı)