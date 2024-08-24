Beşiktaş'a Necip Uysal şoku

"Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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