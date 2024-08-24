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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatan'ımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 17:02, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Piri Reis Denizaltısı'nın hizmete alındığı törende konuşuyor.

"ASIRLAR BOYUNCA KÜRESEL GÜÇ MÜCADELELERİNE SAHNE OLMUŞ COĞRAFYANIN TAM MERKEZİNDE YER ALIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu özel günde ordumuz için kritik öneme haiz Piri Reis Denizaltı'mızı hizmete alıyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında vatanımızın bekası uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.

"PROJE DAHİLİNDEKİ TÜM DENİZALTILARIMIZI 2029'A KADAR HİZMETE ALACAĞIZ"

2002'den beri güçlü Türkiye güçlü ordu şuarıyla TSK'yı her alanda güçlendirme çabası içerisindeyiz. Bugün burada attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip etmektedir. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatan'ımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Donanmamızın en güçlü zamanları aynı zamanda tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz zamanlardır. Dördüncü tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz'ın altyapısını geliştirmek kararı almıştık.Bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Bu tersanemiz Ege ile Akdeniz'in kesiştiği konumda bulunmasıyla stratejik açıdan önemlidir. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.

"SAVANORA GEMİSİ'Nİ ASLINA SADIK KALARAK BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK"

Savanora Gemisi'ni aslına sadık kalarak kısa sürede düşük maliyetle baştan aşağı yeniledik. Birileri sadece Gazi'nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bütün olarak kucaklıyoruz.

"TERSANE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Tersane altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. İleride Mersin'de bir tersanemiz olacak."

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