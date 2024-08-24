İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 17:19, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:20
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile yer ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.