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Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 17:33, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:37
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Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete alındı

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Birçok yerli üretici katkı verdi

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor.

Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı verdi.

Denizaltının kalbi HAVELSAN'dan

Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.

Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN için ilk

ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıdı. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.

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