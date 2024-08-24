Bodrum'da amatör balıkçılar 376 kiloluk dev orkinos yakaladı

4 amatör balıkçı, Türkbükü- Didim açıklarında ava başladı. Saat 08.00 sıralarında grubun oltalarına, dev orkinos takıldı. Orkinosu yukarı güçlükle çeken balıkçılar, 5 saatlik bir mücadele verdi. Balıkçılar dev orkinos su yüzeyine çıkararak ve kuyruğundan bağlayarak Gölköy'e getirdi. Gölköy limanında vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinosun, tartıldığında 376 kilogram olduğu belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orkinos, görenleri hayrete düşürdü.

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