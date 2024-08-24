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Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'nın Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 22:43, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:45
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Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'nın Solingen kentinde bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Kentin kuruluşunun 650'inci yıl kutlamaları için düzenlenen festivalde, bıçaklı bir kişi, çevredekileri rastgele hedef aldı.

Saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Şehirde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, halktan da dikkatli olmaları istendi. Şüpheli bir kişi tespit edilmesi halinde hemen polise bildirilmesi istendi.

Soruşturma kent sınırlarının dışına taştı. Çok sayıda yol kapatıldı.

Alman polisi, saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesiyle 15 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Ankara da Almanya'daki saldırıyı yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun görev bölgesindeki olaya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde 23 Ağustos'ta yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir." açıklaması yaptı.

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