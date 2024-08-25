İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak

Uzun zamandır düşüş trendine devam eden konut satışları temmuz ayı itibarıyla yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Temmuz 2024'te konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 adet oldu. Satışlarda haziran ayına göre yüzde 60 artış kaydedildi. Uzun zamandır sayfamızda ivedilikle bahsettiğimiz sektördeki hareketlenme kısmen başlamış oldu. Kampanyaların artması, yüzde 25 zam sınırının kalkması ile yatırımlık konuta olan ilginin yükselmesi ve borsadaki düşüş, yatırımcıyı konut alımına yönlendirdi. Elinde birikim olan 'fiyatların artacağı' düşüncesiyle 'alım zamanını' ıskalamadı ve temmuz ayında satışlar yükseldi.

GİDİŞATI BELİRLEYEN 3 ETKEN

Asıl soru bundan sonra ne olacağı? Bilindiği üzere 260 alt meslek dalına dokunan ve ekonominin lokomotifi pozisyonunda bulunan konut sektörünün hareketlenmesi ülke adına olumlu bir gelişme. Bu trendin devam etmesi için uzun vadeli bir konut kredi kampanyasının başlatılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili emareler var ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Faizlerin düşmesi de satışları artıran bir diğer etken. Çoğu yatırımcı mevduata yöneldiği için alım iştahının bankalarda beklediği görülüyor. Ancak piyasada Merkez Bankasının yıl sonuna doğru faizleri düşüreceği beklentisi bulunuyor. Bu gerçekleşirse satışlar ciddi anlamda yükselecektir. Bir diğer konu ise döviz kurunun ne olacağı? İnşaat malzemesi fiyatlarının döviz endeksli olduğu gerçeğinden yola çıkarak dövizin belli bir seviyede tutulması önem arz ediyor. Tüm bu denklemler doğru işlerse son çeyrek ve "2025 yılında sektörü hareketli günler bekliyor" diyebiliriz.YENİ BİR KAMPANYA SEKTÖRE İVME KATAR

Konut fiyatlarında uzun süredir artış olmadığını, hatta belli projelerde düşüş yaşandığını söyleyen sektör temsilcileri "Faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Bunu daha önce de gördük. Bu nedenle mevcut piyasa alım fırsatı veriyor. 2025 yılı itibarıyla piyasanın açılacağını düşünüyoruz. Talebin olması fiyatları yukarı çekecektir. Sektörümüzde konuşulmaya başlanılan bir kredi kampanyası var. Kararı hükümet verecek. Uygun ödeme şartları ile bir kampanya başlatılırsa satışlar ciddi bir ivme kazanacaktır" dedi.

FAİZLERİN DÜŞMESİ SATIŞLARI ARTIRACAK

Sektör temsilcileri banka mevduatından para kazanma döneminin yavaş yavaş son bulacağını belirtiyor. Merkez Bankası en son mart ayında politika faizinde 500 baz puan artışa giderek yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. O günden bugüne Merkez tüm toplantılarında faizi sabit tutma kararı alıyor. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalarda da şahin duruşun yıl sonuna doğru sakinleşeceği ve faiz devamında faiz düşüşünün geleceği sinyalleri alınıyor. Öte yandan konut yatırım için alınacaksa kira getirisini yanında prim de yapıyor. Tüm ekonomistlerin de aynı görüşte olduğu gibi "Faiz uzun vadede kaybettirir, konut kazandırır" söylemi yerini buluyor. Sektör oyuncuları bu tabloyu şöyle özetliyor: "Faizlerin yükselişe geçtiği günden bu yana birçok birikim sahibi parasını bankaya yatırdı. Ancak yıl sonuna doğru mevduat cazibesini yitirecek. Bu durumda en iyi alternatif konut olarak öne çıkıyor" diyor.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE HAREKET BEKLENİYOR

Bu yılın son çeyreği ve 2025 yılı ile ilgili görüşlerini dile getiren sektör oyuncuları "Konut satışları, yılın ilk 6 ayında ciddi anlamda kan kaybetmişti. Özellikle inşaat maliyetlerinin artması ve konut fiyatlarına bunun doğrudan yansımamış olması sektör için zor bir dönem yaşanmasına sebep oldu. Gayrimenkul sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden uzun süreli bir durağanlık birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Son açıklanan verilere baktığımızda umut verici bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Satışların durağan olması diğer anlamda da talep birikmesine neden oldu. Yılın son çeyreğinden itibaren tekrar gayrimenkul yatırımının cazip bir enstrüman olması kaçınılmazdır. 2025 yılında da bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

EV SAHİPLİĞİ ARTARSA KİRA FİYATLARI DÜŞER

Artan nüfus konut talebini her geçen gün artırıyor. Ülkemizde yıllık ortalama 800-900 bin civarında konut üretim ihtiyacı bulunuyor. Ancak buna karşın arz sayısı 500-550 bin bandından seyrediyor. Konuta talebi artıran en önemli nedenler arasında evlilikler, boşanmalar, öğrencilerin üniversite kazanarak eğitim için başka bir kente gitmesi, iş arayanların işe girmesi, kiracıların daire alması ve artan nüfus gibi hususlar yer alıyor. Konuta ulaşamayanlar kiralama yöntemini seçiyor. Bu da kira fiyatlarını artırıyor. Konut alımının artması ile kira sorununun da çözüme kavuşacağı tahmin ediliyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ