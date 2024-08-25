6 ilde sel felaketi! Ölü ve kayıp var
6 ilde sel felaketi! Ölü ve kayıp var
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
KYK yurt başvuruları için son gün
KYK yurt başvuruları için son gün
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl ekilmeyen tarım arazilerini kiralayarak 776 bin hektarlık araziyi tarıma kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 08:15, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 08:25
Yazdır
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak

Yürürlüğe giren ekilmeyen arazilerin devlet tarafından kiralanması düzenlemesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 776 bin hektar ekilmeyen tarım arazisi olduğunu tespit etti. Ekilmeyen arazilerin toplam büyüklüğü Türkiye'nin 43 ilinden daha büyük. Ekilmeyen alanların toplam büyüklüğü ise İstanbul ve Düzce'nin yüz ölçümünün toplamı kadar. Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi süreciyle ilgili merak edilenler şöyle:

Mülkiyet arazi sahiplerinden alınacak mı?
Yapılacak kiralamalarda herhangi bir şekilde mülkiyet hakkına dokunulmayacak. Kiralama sezonu sonrasında tarlasını işlemek isteyen üretici arazisini işleyebilecek.

ÖNCELİK AYNI KÖY VE İLÇEDEKİ ÇİFTÇİYE
Arazi kiralamada öncelik kimin?
Kiralama için arazi tespit komisyonları kurulacak her ilçede 5 asil ve 2 yedek üyenin onayı ile kiralama yapılabilecek. Ayrıca kiralamada öncelik ekilmeyen tarlanın tapu üzerindeki hak sahiplerinde olacak. Arazi sahiplerinden herhangi biri kiralamaz ise arazinin bulunduğu köye ve ilçedeki çiftçilere, eğer yine kiralamak isteyen olmaz ise Sivil Toplum Kuruluşlarına, en son çare olarak ise 3'üncü şahıslara ve şehir dışındaki şirketlere kiralanabilecek.

KİRALAMA SÜRESİ BİRER YIL OLACAK
Kiralama süresi ve miktarı ne kadar olacak?
Arazi sahiplerinin kendi arazilerinde üretime başlamak isteyebileceği ve diğer nedenler göz önünde bulundurularak ekilmeyen araziler sadece 1 yıllık kiralanabilecek. Herhangi bir şekilde ikinci yıl özellikle aynı kişilere kiralanmaması göz önünde bulundurulacak. Arazinin büyüklüğüne ve bulunduğu konuma göre kiralama miktarı arazi tespit komisyonları tarafından belirlenecek. Bu bedel rayiç kira bedelinden düşük olamayacak. Arazi kirası ise ilgili kurumlar aracılığıyla arazi sahiplerinin hesabına yatırılacak ve kiralama süreçleri de bu arazi tespit komisyonu aracılığı ile yapılacak. Arazideki pay sahiplerinin kiralamadan doğan hakkı direkt olarak hesabına yatırılacak.

EKİLMEYEN TARLAYA UYDUDAN TESPİT
Arazilerin ekilmediği nasıl tespit edilecek?
Tapu kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek. İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre dikkate alınacak. Ardından arazi tespit komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek ve kiralama yapılacak.

TARLA SAHİBİNE MESAJLA BİLGİ GİDECEK
Ekilmeyen arazinin sahibi nasıl bilgilendirilecek?

Arazisinde üretim yapmayan çiftçiler için bir uyarı mekanizması oluşturulacak. Bu uyarı mekanizması kapsamında uydu görüntüleri ve diğer bilgiler toparlanarak arazinin bir yıl ekilmemesi durumunda çiftçinin e-Devlet ve ÇKS'ye kayıtlı numarası üzerinden çiftçilere bilgilendirme mesajları göndedilecek. Bu mesajda arazinizin ekilmediği tespit edilmiş olup ikinci yıl yine ekilmemesi durumunda araziniz otomatik kiraya verilcektir mesajı yer alacak.

KİRALAYAN UYGULAMADAN YARARLANIR
Tarımsal desteklerden yararlanılabilecek mi?
Kiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde arazi teslim tutanağı ile kiracısına teslim edilecek. Kiralanan tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden ne kadar alan kiraladıysa kiraladığı sezon boyunca kendi arazisiymiş gibi desteklerden yararlandırılacak.

SERALAR KAPSAMDA DEĞİL
Seralar da kiralanabilecek mi?
Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilecek. Ancak bu alanlarda üretimin yapılması için teşvikler arazi sahiplerine sunulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber