Gaziantep'te otomobil tankere çarptı: 1 ölü,1 yaralı
GAZİANTEP' in İslahiye ilçesinde çimento yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yılmaz Günay (49) ağır yaralandı, eşi Hacer Günay (48) ise hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 10:10, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:12
Kaza, dün gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yılmaz Günay yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hannan K.'nin (55) kullandığı 43 ABZ 783 plakalı çimento yüklü tankere arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Yılmaz Günay'ın yaralandığını, eşi Hacer Günay ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz Günay, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tanker şoförü Hannan K. gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.