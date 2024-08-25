6 ilde sel felaketi! Ölü ve kayıp var

Yurtta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Kırşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Konya ve Nevşehir'de etkili olan kuvvetli yağış sel ve heyelana yol açarken çok ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Kayseri'de sel ve heyelan: 1 kişi kayıp

Bünyan ilçesinde sağanaktan sonra sel ve heyelan meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşların olduğu belirtildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin X hesabından, Güllüce mahallesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kayseri - Malatya yolu ulaşıma kapandı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da sosyal medya hesabından, Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanaktan sonra Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kırşehir'de 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, köyün çevresinde sele neden oldu. Bu sırada arazide bulunan M.A. (52) sele kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sel sularından kurtarılan M.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Öte yandan sel nedeniyle çok sayıda tarla zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Sivas'ta Tohma Çayı taştı, 8 ev hasar gördü

Sivas'ta akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Sel suları ve çamur nedeniyle ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yoldaki sel suları ve çamuru temizledi, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı. Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ile D-300 kara yolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışın etkisiyle ortaya çıkan balçığın kara yolunu kapatması nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapanmış, ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde kapanan yol kısa sürede temizlenerek her iki taraflı araç trafiğine açılmıştır. İlçe merkezinde de bazı evlerin bahçeleri ile meskun olmayan bölümleri selden küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, Özel İdare, itfaiye, kara yolları ve DSİ ekiplerimizin saha tarama ve müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Konya'da bodrum katları su ile doldu

Konya'nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu. İlçeye bağlı birçok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Nevşehir'de toprak kayması

Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu. Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.