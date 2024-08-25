'Yusuf Dikeç pozu' atıcılığa ilgiyi artırdı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de stant açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen silah ve teçhizatların tanıtıldığı stantları ziyaret edenler, burada görevli emniyet ve jandarma personelince bilgilendirildi.

Aileleriyle ziyaret ettikleri stantta güvenlik güçleriyle fotoğraf çektiren katılımcılar, asker ve polislere görevlerinde başarı diledi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının kurduğu atış simülasyonu da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu.

Dikeç'in dünyada büyük yankı uyandıran pozuyla daha bilinir hale gelen havalı tabanca atışını merak edenler, milli sporcu gibi poz vererek atış yaptı.

- "Tüm dünyada büyük yankı uyandırdı"

Bursa'dan oğluyla gelerek kutlamalara katılan Tuğba Yurdakul, AA muhabirine, Dikeç'in kendine has atış stiliyle elde ettiği başarısının dünya gündeminde yer aldığını söyledi.

Dikeç'in stilinin tüm dünyada büyük yankı uyandırdığını ve bu spora merakı artırdığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Yusuf Dikeç olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Onunla gurur duyduk. Biz de jandarmanın stadında onun gibi poz vererek atış yapmaya çalıştık. Bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz. Çok faydalı oluyor. Çok mutlu olduk. Güzel zaman geçirdik. Stantlarda yerli üretim olan silahlarımızı görünce gurur duyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Bu silahların bizim olması, her alanda kullanılması gurur verici."

- "Yusuf Dikeç gururumuz oldu"

Katılımcılardan Furkan Sönmez de Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

Paris'te gümüş madalya kazanan Dikeç'in viral olan atış pozunu çok beğendiğini dile getiren Sönmez, "Yusuf Dikeç gururumuz oldu. Başarısıyla bizi mutlu etti. Ülkemizin adını tüm dünyaya duyurdu. Bugün de jandarmanın standında atış simülasyonuna katıldık. Yusuf Dikeç gibi atış yapmaya çalıştık. Güvenlik güçlerimizin stantlarını gezdik. Yerli üretim silahlarımızı gördük. Görevli personel bizi bilgilendirdi. Gurur duyduk." diye konuştu.

Düzce'den gelen Hasan Kaldı ise "Jandarmamızın açtığı standı ziyaret ettik. Tarzıyla adını dünyaya duyuran Yusuf Dikeç'in pozuyla atış yaptık. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Buradaki etkinlikler de çok güzel organize edilmiş. Alanda çok güzel bir atmosfer var. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.