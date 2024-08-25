Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 11:35, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:59
Yazdır

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber