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8 yaşındaki Narin'den 5 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 11:45, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:46
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8 yaşındaki Narin'den 5 gündür haber alınamıyor

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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