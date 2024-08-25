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Bakan Ersoy: Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda yapılan kazılarda, savaşa ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 12:11, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:28
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Bakan Ersoy: Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihin izlerini taşıyan bulguların ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda, savaşa ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğunu bildiren Ersoy, "Kazılarımızda elde edilen bu değerli bulgular, Malazgirt Savaşı'nın izlerini gün yüzüne çıkararak, köklü geçmişimize ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, kazı ekibine teşekkür etti.

- Bu yıl itibarıyla toplamda 51 mezar bulundu

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasına göre, 12 üniversiteden 40'a yakın akademisyenin katılımıyla 2020'de başlatılan Muş'un Malazgirt ilçesi ve çevresindeki "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Afşin Mezarlık Alanı, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyü gibi stratejik noktalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Afşin Mezarlık Alanı'ndaki kazılarda, 11. yüzyıla tarihlendirilen ve Malazgirt Savaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen 51 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezarların bazılarında anıtsal yapılar içinde yer alan 7 bireye ait kalıntılar bulundu.

Malazgirt ilçe merkezinde yer alan ve bölgenin en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda bu yıl başlatılan kazılar, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgularla sonuçlandı.

İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkati çeken mezarlarda yapılan çalışmalar sırasında, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ortaya çıkarıldı.

- IV. Romanos Diogenes'e ait mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu

Patnos'a bağlı Günbeli köyünde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Savaşı'nın izlerini ortaya koydu.

Geçen yıl Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilen IV. Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında da aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli köyünün de savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösteriyor.

Malazgirt Ovası'nda sürdürülen yüzey araştırmaları, savaşın geçtiği tüm alanları kapsamayı hedefliyor.

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