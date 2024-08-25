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Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 14:02, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan projeleri Bitlis halkının istifadesine sunuyoruz.

Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde 76 milyar liraya ulaşan yatırıma imza attık. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık.

Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik.

Günden güne bir gerçeği daha net görebiliyoruz. Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden çekildikçe ortaya çıkan güzelliği görüyoruz. Endişenin yerini güven aldı. Gerikalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı. Yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyoruz. Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar'da, bugün petrol çıkarıyoruz. Türkiye'nin petrol üretiminin yarısını Gabar'dan çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Tüm bunların hepsi teröre karşı dik duran vatandaşlarımız sayesinde oldu. Siz bize sahip çıktınız, size hizmet edenlere sahip çıktınız. Biz de Bitlis ile birlikte tüm Türkiye'yi bugünlere taşıdık.

Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı. Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz.

İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım, akraba çiftliğine çevirdiler. Söz verdikleri halde binlerçe işçiyi kapı dışarı ettiler. Avrupa başkentlerinde keyif çatan bir elitizm çıktı. Kendi gelecekleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.

Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak çekilde, provokatör bir marjinale kimlerin kol kanat açtığını gördük. Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti esir almıştır. Halktan ve sokaktan tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunları çok iyi görüyor. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine Cumhur İttifakı'dır. Bize güvenmeye devam edin. Nice zorluğun üstesinden nasıl geldiysek, hayal denilenleri başardıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde yapacağız.

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