Kapıkule'de 2024'ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı

Sezer, yıllık izinlerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçilerle sohbet etti, hayırlı yolculuklar diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarının sorunsuz şekilde yapılabilmesi için ilgili tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Bu yıl gurbetçilerin yurda gelişte kara yolunu kullanımında yüzde 5'lik bir artışın olduğunu belirten Sezer, "Burada tabii yoğunluktan, Bulgaristan ve Yunanistan'daki kapasiteden dolayı bu yoğun dönemlerde bir kuyruk söz konusu olabiliyor. Fakat geçen yıllarla kıyaslanamayacak bir derecede bekleme sürelerinde azalma söz konusu. Burada da alınan tedbirler çok önemli." diye konuştu.

Sezer, Kapıkule'de 12 olan peron sayısını 24'e çıkardıklarını, Hamzabeyli'de de tedbir ve kapasite artırımına gittiklerini dile getirdi.

Sezon başlamadan önce alınan önlemlerle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Kapıkule kadar yolcu ve araç geçişi yapılabilecek kapasiteye ulaştığını ifade eden Sezer, "Bulgaristan'dan geliş istikameti de şu anda gidiş şeklinde, çıkış şeklinde çalışmakta ve kapasitemizi orada 2 kat artırmış durumdayız. Gurbetçilerimizin bu bekledikleri süre içerisinde belli ihtiyaçlarını karşılamaları için de mobil ikram araçları ve mobil tuvaletler kurduk. Özellikle Pazarkule'de yol güzergahındaki dinlenme tesislerinin yetersiz olmasından dolayı orada görev yapıyorlar." dedi.

Sezer, eylülün ilk haftası da dahil olmak üzere gurbetçilerin çıkışlarının süreceğini belirtti.

22 Haziran - 23 Ağustos'ta 4 sınır kapısından 937 bin 313 aracın giriş ve çıkış yaptığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar giriş ve çıkış yapan gurbetçilerimizin sayısı 3 milyon 814 bin 544'e ulaşmış durumda. 14 Temmuz'da tüm kapılarda 15 bin 553 araç ve 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların giriş rekorunu yakalamıştık. 22 Ağustos'ta da Kapıkule'den 5 bin 503 araç ve 24 bin 449 yolcu çıkışı ile 2024'ün rekorunu yaşadık. Özellikle perşembe ve cuma günlerinde geride bıraktığımız iki hafta boyunca yoğunluk yaşandı ama diğer günlerde ortalama geçiş süremiz bir saate yakın. Diğer günlerde de üç saat ve üzeri bekleme söz konusu oldu.

Gurbetçi sezonumuzdaki araç giriş ve çıkışlarında geçen yıla göre yüzde 5 bir artış var. Toplam araç ve yolcu girişlerinde de yılbaşından bu tarafa yüzde 10 bir artış söz konusu. Tedbirlerimiz bu artışa paralel bir şekilde paydaş kurumlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde devam ediyor. Umarım buradan ayrılan gurbetçilerimiz, hoş bir sedayla rahat bir şekilde yaşadıkları memleketlere varırlar. Hepsine sağlık ve hayırlı yolculuklar diliyorum."

Sezer'e ziyaretinde Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve ilgililer eşlik etti.