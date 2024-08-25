Ankara'dan Sivas'a düğüne giden midibüs devrildi: 27 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 27 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 15:46, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:11
Sızır'dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada, midibüsteki 27 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.