Bitlis'te küçük kız pankartla Erdoğan'dan yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te, Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in, yarın da Muş'un misafiri olduklarını hatırlatarak, "Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. 'Aşkınan, koşan yorulmaz' düsturuyla, gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

PANKARTLA YARDIM İSTEYEN KIZI FARK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde sessiz kaldı.

Korumasını yanına çağıran Erdoğan, miting alanında pankartla yardım isteyen küçük bir kız çocuğunu fark etti.

Erdoğan, konuşması sırasında, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart kaldıran küçük kız çocuğu ile ilgilenmesi için kendi doktorunu gönderdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU DA KÜÇÜK KIZLA GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.