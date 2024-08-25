Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 17:56, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:56
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da." ifadesi kullanıldı.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabında "Ankara... 30 Ağustos'ta bayram coşkusuyla buluşalım." başlığıyla yer alan paylaşımda da timin önceki gösterilerine ilişkin görüntülere yer verildi.