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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 18:33, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:36
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ve bakanlar, Ahlat'a çıkarma yapıyor.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bir araya getirecek.

Kabine de Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı.Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Törenlere Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacak.

21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanıyor.

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat'ta toplanan Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele elınıyor.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınıyor.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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