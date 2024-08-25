Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 19:25, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:26
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."