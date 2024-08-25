MHP, Arzu Erdem'in partiden istifasını kabul etti

Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in MHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir." ifadesini kullandı.

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