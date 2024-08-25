Köksal Toptan'ın kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın vefat eden kız kardeşi Semra Tuna toprağa verildi.
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 20:36, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:37
Bir süredir kanser tedavisi gören Semra Tuna Zonguldak'ta hayatını kaybetti. Tuna için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.
Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Tuna'nın sevenleri katıldı. Semra Tuna'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.