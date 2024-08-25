Köksal Toptan'ın kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören Semra Tuna Zonguldak'ta hayatını kaybetti. Tuna için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.

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