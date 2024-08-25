Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Mutlaka Filistin'in olacak

Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozu
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Türkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
Kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Mutlaka Filistin'in olacak

21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zaferin er ya da geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizde olacağına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarında Türkiye'ye birer uçak gönderen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederken muhalefet belediyelerini orman yangınlarına müdahalede geç kalmakla suçladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 20:59, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:10
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Mutlaka Filistin'in olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme ilişkin iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"Kabinemizin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik. Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

"ZAFER MUTLAKA FİLİSTİN'İN OLACAK"

21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımız ile Ahlat ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti münasıranı göstermiş olduk.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki mesajlarını dünya tarafından dikkatle dinlendi.

Zaferin er ya da geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizde olacağına yürekten inanıyoruz.

Güvenlik güçlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

ORMAN YANGINLARI

Ormanlan yangın sayısı yüzde 53 artarak 5540'a çıktı. 27 uçak, 105 helakopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçyü yeşil ordusuna sahibiz.

İHA'larımızı orman yangınlarında kullanmaya başladık. Ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetiyoruz.

Yangına müdahale süresini 11 dakikaya indirdik. Bugün hava araçlarımız 426 ton su atma kapasitesine ulaştı.

15-19 Ağustos tarihlerinde 306 orman yangını çıktı. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden sürekli olarak bilgi aldım.

Hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. 25 bin 472 ton su yangıonlara atıldı. Orman personelimiz yangınlarla günlerce müdahale etti.

MUHALEFETE YANGIN ELEŞTİRİSİ

Devletimiz her yangında muhalefetin ateşlediği fitne ateşi ile de mücadele etmektedir. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. İnsansız hava araçlarıyla ilgili bir sürü iftira attılar.

Aslında biz bunları gündeme taşımak istemiyoruz ancak muhalefetin artın iftiraları karşısında bunları açıklamak zorundayız.

Yerel yönetimler kendi sorumluluklarındaki orman yangınlarına müdahale etmekte çok geç kaldılar. Yangının şu partisi bu partisi olmaz. Muhalefetin çarpık bakış açısını terk etmesini umuyoruz.

ALİYEV VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e buradan en derin şükranlarımı sunuyorum. Yangında uçak gönderdi. Sayın Putin'i de aynı şekilde uçak göndermek suretiyle, teşekkür ediyorum.

Bu iki uçakla çok etkili şekilde yangınları söndürdük."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber