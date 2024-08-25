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Arda Güler ilk 11'de başladı, Real Madrid 3 golle kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69. dakikaya kadar sahada kaldı.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 22:00, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:01
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Arda Güler ilk 11'de başladı, Real Madrid 3 golle kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69. dakikaya kadar sahada kaldı.

Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

Real Madrid bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Las Palmas ile oynayacak. Valladolid ise Leganes'i ağırlayacak.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de ilk kez 11'de çıktı
Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda, geçtiğimiz sezon ligde sadece bir maçta (26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı) ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sakatlık sorunundan geçen sezon ligde ilk 11'de sahaya çıkmak için 33 hafta bekleyen milli futbolcu, bu sezon ikinci haftada Real Valladolid maçıyla ilk 11'de formayı kaptı.

Ligin ilk haftasında Mallorca deplasmanında Jude Bellingham'ın yerine 88. dakikada oyuna giren Arda, İngiliz futbolcunun cuma günkü antrenmanda sakatlanarak kadro dışında yer almasıyla Valladolid maçında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi oldu.

Oyunda kaldığı süre içinde Madrid'in tüm köşe atışlarında topun başına geçen, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takımının ataklarında etkili olan, son vuruşlarda kaleciyi geçemese de üç önemli gol pozisyonuna giren Arda, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Brahim, 88. dakikada takımının 2. golünü attı.

Güler kaleyi 5 kez yokladı
Real'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı. 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bırakan Arda, özellikle 2. yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

48 ile 68. dakikalar arasında Valladolid kalesine 5 kez şut çeken Arda, bunların 3'ünde isabet sağladı.

63 kez topla buluşan Arda Güler, 42 pasın 36'sını olumlu kullandı ve yüzde 86 pas isabetiyle oynadı.

Real Madrid'den ilk galibiyet
Sezonun ilk maçında Mallorca ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, Valladolid'den aldığı 3 puanla LaLiga'daki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Valladolid ise 3 puanda kaldı.

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