Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Dalaman ilçesi açıklarında ise tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 18'si çocuk 57 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Marmaris İlçesi Armella Koyu'nda farklı zamanlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile dalış timi ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

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