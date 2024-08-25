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Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Datça ilçelerinde 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 23:44, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:45
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Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris İlçesi Armella Koyu'nda farklı zamanlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile dalış timi ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karada 1'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında ise tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 18'si çocuk 57 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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