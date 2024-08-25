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TEKNOFEST kapsamındaki 'Drone Şampiyonası'nın ilk etabı tamamlandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da sona erdi. Şampiyonada Atakan Mercimek birinci, Nazım Tütün ikinci, Burak Mercimek üçüncü ve Doruk Cengiz dördüncü oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 23:49, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:15
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TEKNOFEST kapsamındaki 'Drone Şampiyonası'nın ilk etabı tamamlandı

Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

Şampiyonayı Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ilgiyle izledi.

Şampiyonada Atakan Mercimek birinci, Nazım Tütün ikinci, Burak Mercimek üçüncü ve Doruk Cengiz dördüncü oldu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, ödül törenindeki konuşmasında, TEKNOFEST'in önemli ayaklarından birisinin Isparta'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

32 pilotun iki gündür yarışmada ter döktüğünü belirten Baruş, "Ispartalı vatandaşlarımız, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın yoğun ilgisi, hakikaten bu yarışmanın amacına ulaşması yönünde çok büyük umut vadetti bize. Bu yarışmanın Isparta'da düzenlenmesinden dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, yönetim kuruluna ve genel sekreter Muhammet Saymaz'a çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş bir şekilde başka yarışmaların da Isparta'da düzenlenebileceğini ve bu konuda katkıya hazır olduğumuzu belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Saymaz da gençlerin iki gündür yoğun bir mesai ve fedakarlık içerisinde süreci tamamladığını ifade etti.

TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı

TEKNOFEST'in, kaybedeni olmayan bir festival olduğunu söyleyen Saymaz, "Gençlerimiz buraya geldiler, yarışlar, problemlerle karşılaştılar ve genç yaşta bu problemler nasıl çözülür, onları burada taktik etmiş oldular ve bir yarışa girdiler. Üzülmek, sevilmek, bunlar hayatın her evresinde olan şeyler, o yüzden bu kardeşlerimizin derece almaları kıymetli ama hiçbirinin kaybetmediğini özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ise TEKNOFEST'in dron yarışları ayağının Isparta'da yapılmış olmasından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu genç çocuklarımızın başarısını görünce mutlu olmamak elde değil. TEKNOFEST'in Isparta'da yapmış olduğu bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu, burada bir kez daha gördüm ve bu gençlerimizin gelecekte ülkemize neler katabileceğini düşünerek buraya geldim. Bizler artık, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeleri en yakın seviyede takip ederek, ulaşabilen ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir ülke olduk."

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