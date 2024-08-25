Rize'de Fred'in gecesi

Fenerbahçe rakiplerinin maç oynamadığı haftada zorlu deplasmana çıktı.

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetti. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, yaklaşık 1 ay aranın ardından formasına kavuştu.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

4' Fred sarı kart gördü

16' Fenerbahçe Fred'in golüyle 1-0 öne geçti

37' Szymanski'nin pasında Dzeko çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Gökhan Akkan gole izin vermedi.

45+2' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

53' Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti

61' Fred kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı

64' Fenerbahçe, Fred'le farkı 4'e çıkardı. Fred, sakatlığın ardından çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.

66' Çaykur Rizespor'da Alikulov topu kendi kalesine gönderdi: 5-0

70' Dzeko, Çağlar ve Maxi'nin yerine En-Nesyri, Becao ve İrfan Can Kahveci oyunda

78' Tadic'in yerine Cengiz oyunda.

80' Fred'in yerine Levent oyuna girdi.

90+1 Mücadele sona erdi



Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilek sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Krunic ve Zajc teknik heyet kararıyla kadroda değildi.

Mert Hakan Yandaş'ın ise cezası sürdüğü için forma giyemedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.

Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor 11'inde tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör İlhan Palut, defansta Hojer yerine Halil İbrahim Pehlivan'ı tercih etti.

FENERBAHÇE DAUM'U UNUTMADI

Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.