Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 07:25, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 08:55
İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'ndeki bir sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.