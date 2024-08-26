Ankara Toptancı Halindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

F.K'nin silahından çıkan kurşunlar, G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.B'ye isabet etti, Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, iki grup arasında yer tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., üzerinde bulunan silahla karşı tarafta ateş açtı.

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