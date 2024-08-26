Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.