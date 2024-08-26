Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor

2024-2025 Akademik Yılı'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, konaklama için gözlerini yurt başvuru sürecine çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları önceki gün sona erdi. 2024-2025 Akademik Yılı'nda üniversitelerin örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabildi. 81 ilde bakanlığa bağlı 850 yurt binasında, 962 bin kapasite bulunuyor. İspanya, öğrenci konaklama talebinin devlet olarak yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini ve ABD yüzde 12'sini karşılıyor. Türkiye ise öğrenci konaklama talebinin yüzde 98,6'sını karşılıyor. Bu kapasiteyle birçok ülkeyi geride bırakıyor. Yeni dönem için hazır hale getirilen yurtlar, üniversiteli gençleri bekliyor.

TİTİZ SÜZGEÇ

Başvuruda öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alındı. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri baz alınacak. 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak öğrencilerin beyanları değerlendirilecek. Halihazırda yurtlarda konaklayan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.

YURDA UYUM PROGRAMI

Yurtlarda öğrencilerin sadece barınma ihtiyacı karşılanmıyor aynı zamanda serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak ve aralarındaki dostluk duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleniyor. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilere koruyucu ruh sağlığı hizmeti de veriliyor. Yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere ise uyum sağlamaları amacıyla uyum programları düzenleniyor.

KALİTELİ YEMEK İÇİN DİYETİSYEN KONTROLÜ

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmeti veriliyor. Yemek fiyatları ve gramajları tüm yurtlarda uygulanmak üzere usul ve esaslar çerçevesinde bakanlık tarafından belirleniyor. Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol ediliyor.

BESLENME YARDIMI DA VAR

Yurtlarda kesin kayıtlı olarak barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 50 TL, akşam yemeği için 105 TL olmak üzere toplam 155 TL olarak uygulanıyor. Öğrenciler beslenme yardımlarını, kahvaltı menüsünde ve akşam yemeği menüsünde parmak izini okutarak alabiliyor.

BURS VEYA KREDİ İMKANI

Kurum yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. 2024 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira burs/kredi ödeniyor.

KKTC'DE 5 YURT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere 5 yurt müdürlüğü bulunuyor. Yurtlarda ilk defa kalacak Türk ve uluslararası öğrenciler için 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle şehir tanıtım gezileri düzenleniyor.

Talebe göre kurs

* Yurtlarda öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri, akademik, mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla kurslar veriliyor. Bu kapsamda bu yıl da talebe göre mesleki gelişim, dil, Türk İslam sanatları, el sanatları ile müzik ve görsel sanatlar kursları açılacak.

Medeniyet gezileri

* Öğrencilerin kültür- sanat, eğitim görüşlerine katkı sağlamak, milli ve manevi hassasiyetlerini artırarak ülke tanıtımını, yeni yerleri keşfetmelerine imkan vermek, kişisel gelişmelerini desteklemek amacıyla tarih ve medeniyet gezileri düzenlenecek. Bu kapsamda 'Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi' mottosu ile Balkanlar, Kıbrıs, Konya, Payitaht, Kudüs, Çanakkale gezileri düzenlenecek.

Sportif faaliyetler kış kamplarında

* Tematik kış kamplarında sportif turnuvalar düzenlenecek. Bu konuda da alanı geniş tutan bakanlık bu yıl basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, badminton, satranç, geleneksel Türk okçuluğu turnuvaları yapacak. Bu faaliyetlerin yanı sıra dart, bilardo, oryantiring, fitness, kort tenisi, kayak, kick boks, squash müsabakaları da düzenlenecek.