Brent petrolün varil fiyatı 78,64 dolar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
6 ilde sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
Valilikten kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
İş dünyasının tepkisini çekmişti! Orta yol için alternatifler masada
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
2 yıl ekilmeyen Tarım arazileri böyle kiralanacak
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
İnşaat güneşi gördü! 2025 gayrimenkul yılı olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 78,64 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,64 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 09:21, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:34
Yazdır

Cuma günü 79,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 78,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu'da ateşkes müzakerelerindeki çıkmazın etkisiyle yükseliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'in eylülde faiz indirimine gidebileceği sinyalini vermesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlendi.

Powell cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." ifadesini kullanmıştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de faizi indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği artıracağı gibi petrol talebini de yükseltmesi bekleniyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyat artışına katkıda bulunuyor.

Uluslararası boyutta yürütülen ateşkes müzakerelerine rağmen İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmiyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Brent petrolde teknik olarak 78,84 ile 79,25 dolar aralığının direnç, 78,43 ile 78,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber