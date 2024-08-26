İstanbul'da Zafer Bayramı provası: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak. Kapatılan yollar, provaların sonlanmasıyla birlikte trafiğe açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

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