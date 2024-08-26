Gram altın rekor tazeledi

ABD'de cuma günü kişisel tüketim harcamaları ve çekirdek enflasyon verileri, Avrupa Birliği'nde (AB) ise öncü enflasyon verisi açıklanacak. Analistler, verilerin eylülde faiz indirimlerine zemin hazırlayacak kadar ılımlı olacaklarını bekliyor.

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