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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 12:38, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

AK PARTİ'DEN TUNCAY ÖZKAN'A TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan'ın paylaşıma yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin, Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Altun, her hakaret ve kötülüğün bedelinin gerek hukuk önünde gerekse siyaseten ödetileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Tuncay Özkan'ı kınadı.

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