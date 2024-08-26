Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'da, Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri, kent iş ve ticaret dünyasında büyük sorun oluşturdu.

En son Konyaaltı ilçesinde 2 kaçak Rus okulu ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı incelemede, okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı öğrenildi.

KONYAALTI KAÇAK OKULLARLA DOLU

Okullarla ilgili süreç devam ederken, Konyaaltı'nda yine Rus ve Ukraynalılara ait belediyeden oyun evi ruhsatı alınarak anaokulu ve kreş olarak işletilen 3 kaçak okul daha belirlendi.

ATSO 48'inci Grup Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, Rus ve Ukraynalılara ait kaçak okul sorununu ATSO ağustos ayı meclisinde gündeme taşıdı.

REKLAMA VE KAYIT ALMAYA DEVAM EDİYORLAR

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde hiçbir kaydı olmayan kaçak okullar, sosyal medya ve web sitesi reklamlarının yanı sıra broşür bastırıp, Konyaaltı'nda Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun yaşadığı bölgede reklam yapmayı sürdürüyor.

Konyaaltı'nda bir Türk kurs merkezi içerisinde ayrı isimle faaliyet gösteren bir Rus okulu, incelemeler sonunda kapatıldı.

Ancak Rusça ismiyle bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hiçbir kaydı olmadığı belirtilen ve Rus okulu adı altında reklam ve tanıtımlarda bulunan okul inceleme süreci devam ederken; broşür bastırıp Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde dağıtıyor.

TÜRK OKULLARINI KÖTÜLEYEN BROŞÜR

Rusça broşürlerde, eğitim yılı açılışına az zaman kaldığı, 6-14 yaş grupları için kontenjanların neredeyse tükendiği, acele edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türk okulları şu şekilde kötüleniyor:

"Özel Türk okullarından üç kat daha ucuz ve on kat daha kaliteli. 6-7 yaş arası çocuklar için okul hazırlık. Rusya Federasyonu Okulu 1-7'nci sınıflar. En iyi eğitim platformu ve profesyonel öğretmenler. Rusya Federasyonu'ndaki bir okula resmi bağlılık Rusya ve Türkiye'den ayrılmadan sertifikayı geçme. Çocukların anadilinde uyumlu gelişimi ve sosyalleşmesi. Yatılı eğitim de mevcuttur."

MERDİVENALTI OKUL VE KREŞLER

Eğitim işverenleri olarak özel okullar, kurs merkezleri, anaokulları ve kreşlerin çok büyük sıkıntıları olduğunu belirten Kenan Çelik, "Merdiven altı tabir edilen ruhsatsız ya da aldığı ruhsatın yetki sınırlarını çok aşan uygulamalarla karşı karşıyayız. Bir ülkede eğitimin kontrolü, yasalarla devletin elindedir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat alınmadan eğitim faaliyeti yapılamaz. Yalnız Antalya şu an bırakın ruhsatı, ruhsatla hiç alakası olmayan yerlerde okul adı altında eğitim-öğretim yapılıyor." diye konuştu.

BAŞVURULARI BİLE YOK

2 kaçak Rus okulu haberini örnek gösteren Çelik, bakanlıkta bu okulların başvurusu ve ruhsatının olmadığını belirterek, "Rus okulu veya Ukrayna okulu adı altında Konyaaltı'nda kiraladıkları birkaç büroyla ciddi sayıda öğrenciyle eğitim-öğretim yapıyorlar. Bu konuları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırıyoruz ama gerekli müdahaleler hızlı ve etkili şekilde yapılmadığı için faaliyetler iki yıldan fazla zamandır sürüyor." dedi.

YABANCI ÇOCUKLAR TÜRK OKULLARINDA OKUYABİLİYOR

Antalya'da bakanlıktan ruhsat almış, izinli ve denetime açık biri Konyaaltı, diğeri Muratpaşa'da 2 resmi Rus okulu olduğunu anlatan Kenan Çelik, "Bu okullarda Rus ve Ukraynalı vatandaşların çocukları okuyabilir. Rus veya Ukraynalı çocuklar, Türk okullarında da misafir öğrenci statüsünde okuyabilir. Eğitim sektörü, çok zor bir sektör. İnsanlar yatırım yapıyor, bir okul en az 70-80 kişi çalıştırıyor ve sorumlulukları çok büyük. Bu konuda devletin hızlı ve etkili çalışmasını istiyoruz." diye konuştu.

"KAÇAK OKULLARI İHBAR EDİN"

Kenan Çelik, Antalyalı eğitim işverenleri olarak bu ruhsatsız, her türlü kaçak okul ve kreş tarzı iş yerleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve il-ilçe müdürlüklerine şikayetin yanı sıra savcılığa suç duyuruları yapılacağını açıkladı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Aynı şey anaokulu ve kreşler için de geçerli. Gidiyorlar belediyelere, oyun evi adı altında ruhsat alıyorlar ama yemekli, yatılı, çocukları sabahtan akşama kadar orada misafir ediyorlar, sanki anaokulu ruhsatı varmış gibi. Anaokulu ve kreşler de bu konuda çok mağdur. Yıllardır bu sektörde ciddi yatırımlar yapmışlar ama ruhsatsız, hiçbir denetime tabi olmayan kaçak iş yerleriyle rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda çevresinde kaçak okul, kreş, anaokulu olduğunu tespit edenler, lütfen bana ulaşsın, bizzat bunların takipçisi olacağım."