TOÇ Bir-Sen Tarım ve Orman Bakanlığı yeni personel yönetmeliğini mahkemeye taşıdı

Toç Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada, yeni personel yönetmeliğinin personel aleyhine yeni düzenlemeler içerdiği ve kazanılmış haklarının kaybına yol açtığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin yer değiştirme işlemleri "12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktaydı. Ancak, 10 Temmuz 2018 Tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı yeniden yapılandırılmış ve mevcut Yönetmeliğin güncellenmesi elzem hale gelmişti.



Bunun üzerine; Yetkili Sendika olarak 2019 Nisan KİK Toplantısından - 2024 Nisan KİK Toplantısına kadar Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz tüm Kurum İdari Kurulu Toplantılarında "Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden yapılanan Bakanlığımızın ihtiyaçlarına, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve personelin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve mevcut yönetmelikte personel lehine olan hükümlerin korunarak, yeni bir "Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin yayımlanması," yönündeki talepte bulunduk ve tutanak altına aldık.



TARIM VE ORMAN BAKANLIGI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAGI

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği" 5 Temmuz 2024 tarih ve 32593 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak yeni Personel Yönetmeliğinde, personelin mevcutta yararlanmakta olduğu ve lehine olan hükümlere yer verilmediği gibi personelin aleyhine olacak şekilde yeni hükümler getirilmiştir.

"Yeni Yönetmelik ile Personelin Kazanılmış Hakları Elinden Alınmıştır"



Personelin 2009 yılından beri yararlanmakta olduğu ve kazanılmış hakları olan; - Eşinden boşanan personelin boşanma nedeni ile yer değişikliği hakkı,



- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav sonucu lise ve dengi okulları kazanan veya bu okullarda öğrenime devam eden öğrencilerin, kurum personeli olan anne ve/veya babası, öğrencinin kazandığı veya öğrenime devam ettiği okulun bulunduğu yere atanabilme hakkı,



- Çocuğunun özel eğitim ve rehabilitasyona tabi bir eğitim-öğretim kurumunda eğitim görmesi gerektiğine dair sağlık kurulu raporu olan personelin, eğitim-öğretim kurumlarının bulunduğu yere atanabilme hakkı,



- Personelin bakıma muhtaç anne ve/veya babasının bulunduğu yere atanabilme hakkı,



- Personelin ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda bir üst öğrenim (önlisans veya lisans) kazanması sonucunda öğrenim göreceği yere atanabilme hakkı,



- Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya fiilen 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği hakkı,



- Aynı norma tabi olan personelin, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları kaydıyla dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirme (Becayiş) hakkı ortadan kaldırılmıştır.



- Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir yıl görev yapmaları halinde, aynı görevleri vekaleten yürüten idareciler ise il içi tayin taleplerinde bir yıl, il dışı tayin taleplerinde ise üç yıl çalışmış olma şartı aranmakta iken yeni düzenleme ile asil yada vekil fark etmeksizin il içi tayin talebi için iki yıl, il dışı tayin talebi için ise beş yıl şartı getirilerek hak kaybına sebep olunmuştur.



Yine yeni personel yönetmeliğinde personelin aleyhine olacak yeni hükümlere yer verilmiştir.



"Aynı İşleri Yapıp Farklı Sonuç Alınamaz"



- İl Müdürü, Bölge Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve İlçe Müdürü ünvanlarında görev yapan idarecilere zorunlu yer değiştirme (Rotasyon) uygulaması getirilmiştir. Ancak özlük hakkı kayıpları nedeniyle Bakanlık tarafından özellikle ilçe müdürü, şube müdürü gibi görevleri yürütecek idareci bulmakta zorluk yaşanmaktadır. Zaten rotasyon uygulaması daha önce denenmiş ve uygulanamamış olması nedeniyle 2019 yılında yapılan düzenleme ile "15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı işleri yapıp farklı sonuç alınamayacağı bilinmesine rağmen "Rotasyon" uygulamasının 5 yıl sonra yeniden yürürlüğe konmasının Bakanlığa ne gibi fayda sağlayacağı anlaşılamamaktadır.



"Yeni Düzenlemeler Geçmişe Dönük Uygulanamaz"



- Yeni Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin hizmet süresi ve hizmet puanı, daha önce görev yaptıkları hizmet alanları ve süreleri dikkate alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır..." denilerek, personelin daha önce yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kazanmış olduğu puanları ortadan kaldırarak kazanılmış haklarının kaybına sebep olunmuştur. Anayasa'nın "Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesi" uyarınca, kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında yapılan yeni düzenlemeler geçmişe dönük uygulanamaz. Dolayısı ile söz konusu hüküm Anayasa'ya aykırıdır.

Dolayısıyla, tüm bu açıkladığımız nedenler ile, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak Bakanlık Personel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde yazılı ve sözlü olarak talep ettiğimiz, Kurum İdari Kurullarında tutanak altına aldığımız taleplerimizin aksine personelin kazanılmış haklarının kaybına yol açan ve hatta personel aleyhine yeni düzenlemeler içeren "Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde ise "İptal" edilmesi için Danıştay ilgili Dairesi nezdinde dava açtık.

Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN olarak, Tarım-Orman çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için her türlü yasal zeminde mücadelemizi sürdürmeye ve gelişmeler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.





