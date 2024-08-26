Belediye otobüsünde ilginç anlar

Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.

Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı.

Kocaeli'de bir kişi uyuyakaldığı belediye otobüsünde bir türlü uyanmayınca devreye polis girdi.

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