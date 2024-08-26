Belediye otobüsünde ilginç anlar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde uyuyakalan bir kişi bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız." diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 15:25, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:28
Kocaeli'de bir kişi uyuyakaldığı belediye otobüsünde bir türlü uyanmayınca devreye polis girdi.
Olay, İzmit'teki Doğu Kışla mevkisinde 70 numaralı otobüs içinde meydana geldi.
Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı.
Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı genç adam bir türlü uyanmadı.
Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.
"GÜNAYDIN, OTEL PARASI ALACAĞIZ"
Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım." diyerek uyandırdı.Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.