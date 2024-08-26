Kars Barosu, Aile Mahkemesinin 'topuk kanı' kararına itiraz edecek

Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Meclis yoğun döneme başlayacak
Meclis yoğun döneme başlayacak
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
Erdoğan: Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Sahte imzalı tahliye davalarında artış var
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Öğrencinin yüzde 99'u KYK'ya yerleşiyor
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Araç alacaklara kritik uyarı! Uzmanı duyurdu
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Özel'den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Narin'den 5 gündür haber yok! Kan lekeleri bulundu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
9 il için alarm! AFAD'dan SMS'li uyarı geldi
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
İlkokulun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kars Barosu, Aile Mahkemesinin 'topuk kanı' kararına itiraz edecek

Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 15:46, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:30
Yazdır

Barodan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kars Aile Mahkemesince bir ebeveyn çiftin 'yeni doğan bebeklerinin topuğundan kan alınmasını' reddetmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan başvuru, bilimsel veriler ve tıbbi zorunluluk göz ardı edilmek suretiyle reddedilmiştir. Bebeklerin topuklarından alınan kan ile amaçlanan, genetik ve metabolik hastalıkların erken evrede teşhis edilerek erken evrede tedavisine başlanmasıdır. Bilimsel veriler, tıbbi gereklilik bir tarafa bırakılarak, dogmatik düşüncelerle, bilime aykırı, bilimsel geçerlilikleri kanıtlanmamış bilgilerin gerekçeli kararda referans alınmak suretiyle başvurunun reddi hukuka aykırı olduğu gibi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3.maddesi ile koruma altına alınan 'çocuğun üstün yararı' ilkesine de aykırıdır."

Çocuğun üstün yararı ilkesinin, çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişiminin sağlanabilmesi için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön planda tutulması ve faydasının gözetilmesi olduğu belirtilen açıklamada, "Kars Aile Mahkemesince başvurunun reddi aynı zamanda çocuğun bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminde de zararlı neticelerin meydana gelmesi tehlikesini barındırmaktadır. Kars Barosu olarak, 1136 sayılı kanunun 76 ve 95. maddelerinin bizlere sorumluluk olarak yüklediği hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince, Kars Aile Mahkemesince hukuka aykırı olarak verilen bu kararın, İstinaf Kanun Yolu İncelemesinde Kaldırılması için karara itiraz edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Aidin Salih'in kızından açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber