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'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredata ilişkin, "Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12. sınıfta işlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 16:25, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:33
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'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tarafından "Özel Okullar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

TOBB ETÜ'de düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, yeni müfredatın 2014'te başlayan bir süreç olduğunu ve ciddi bir ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti.

İhtiyaç analizini kuvvetlendirmek için 17 bin öğrencinin yanı sıra öğretmenlerle de görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Yelkenci, bunun sonucunda, program yükünün fazla olduğu, beceri temelli eğitime ihtiyaç duyulduğu ve bunun değerlerle beslenmesi gerektiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlık sürecinde yaklaşık 1250 kişinin görev aldığı bilgisini veren Yelkenci, OECD raporları, uluslararası alanda yapılan çalışmalar, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının raporları ve şuraların müfredat hazırlığında yol gösterici olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı"

Yelkenci, sosyal duygusal beceriler ve değerlerin, derslerin içinde organik şekilde yer almasına gayret edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, becerileri bize özgü şekilde ele aldık ve yapılandırdık. Bu beceriler, üst düzey düşünme becerileri, kavramsal beceriler, alan becerileri, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri gibi beceri çerçeveleri. Bu becerileri, diğer ülkelerin kullandığı gibi kullanmayı tercih etmedik. Burada kendi sosyolojik yapımızı da dikkate alarak ve ileride en çok ihtiyacımız olacak becerileri düşünerek ele aldık."

Bütüncül programın önemine değinen Yelkenci, "Neden 'bütüncül önemli' diyoruz? Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12. sınıfta işlendi. Eğer bir konuyu fen bilimlerinde ele alıyorsanız Türkçe dersinde de konular onu destekleyici şekilde yer alıyor. Dikeyde de yatayda da bütünlük var." açıklamasında bulundu.

EBA'dan ders kitaplarının dijital nüshalarına ulaşılabildiğini hatırlatan Yelkenci, özel okul öğretmenlerine kitapları inceleyip hazırlık yapmaları ve eylül ayında yapılacak eğitimlere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

- "Ülkemizin önünü açacak"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise insana yatırım yapmanın önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı gibi milletimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan yetiştirmek doğrultusunda milli ve çağdaş niteliklerle hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin önünü açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yeniliklere açık olmak zorundayız"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli ve manevi değerler ile çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerileri bir araya getiren, kapsamlı bir eğitim misyonunu temsil ettiğini aktardı.

Müfredatın, yeni nesillerin becerilerini şekillendiren ve güncel gelişmeler doğrultusunda onları hayata hazırlamalarını sağlayan önemli bir enstrüman olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu nedenle eğitimde sürekli olarak iyileştirmeye ve yeniliklere açık olmak zorundayız. Eğitimde sadece akademik başarıya odaklanmak yerine öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan yeni bir ortam oluşturmak zorundayız. Eleştirel düşünen, sorgulayan, problem çözen öğrenci yetiştirmeye odaklanmalıyız. Bugün bizi bu salonda bir araya getiren unsur da eğitimi iyileştirme tutkumuz."

Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genel bilgilendirme sunumunun ardından, soru cevap bölümüyle devam etti.

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