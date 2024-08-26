İki ailenin hayvan otlatma kavgasında 1 ölü, 6 yaralı

Olay Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde meydana geldi. 2 aile arasında hayvan otatmasından dolayı tartışma çıktı. Daha son büyüyen tartışma silahlı, sopalı, taşlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylülerin araya girdiği kavgada, E.B., Ö.Y., H.Y., B.Y., E.Y., Ş.Y. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars ve Kağızman'daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Abubekir Altay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Akyayla köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma köye giriş çıkışları kontrollü yapıyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.